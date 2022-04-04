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ЗМІ дозволили працювати в Київській області під час комендантської години

Фото: Олександр Павлюк (у центрі) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк ініціював приїзд журналістів у звільнені райони Київщини під час продовженої комендантської години для висвітлення воєнних злочинів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал очільника області.

"Дуже важливо, щоб весь світ побачив ті жахіття, які принесли на нашу землю загарбники. Тому прийнято рішення дозволити роботу журналістів в звільнених населених пунктах Київщини і під час посиленого комендантського часу", – заявив Павлюк.

За його словами, представникам медіа достатньо буде погодити безпечні шляхи руху з місцевою владою і представниками Нацполції. Натомість місцевим мешканцям категорично заборонили пересуватися населеними пунктами до 06:00 7 квітня.

"Також наголошуємо, що на звільнені території людям, які виїхали, поки що повертатися не можна.Це небезпечно. Профільні служби проводять там роботи з розмінування та зачистки. Про можливість повернутись додому буде проінформовано додатково", – нагадав генерал.

Нагадаємо, що очільник МЗС Кулеба назвав події в Бучі лише "вершиною айсберга" злочинів РФ.

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