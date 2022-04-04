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СМИ разрешили работать в Киевской области во время комендантского часа

Фото: Александр Павлюк (в центре) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк инициировал приезд журналистов в освобожденные районы Киевской области во время продленного комендантского часа для освещения военных преступлений РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы области.

"Очень важно, чтобы весь мир увидел ужасы, которые принесли на нашу землю захватчики. Поэтому принято решение разрешить работу журналистов в освобожденных населенных пунктах Киевской области и во время усиленного комендантского часа", – заявил Павлюк.

По его словам, представителям медиа достаточно будет согласовать безопасные пути движения с местными властями и представителями Нацполции. Местным же жителям категорически запретили передвигаться по населенным пунктам до 06:00 7 апреля.

"Также подчеркиваем, что на освобожденные территории выехавшим пока что возвращаться нельзя. Это опасно. Профильные службы проводят там работы по разминированию и зачистке. О возможности вернуться домой будет проинформировано дополнительно", – напомнил генерал.

Напомним, что глава МИД Кулеба назвал события в Буче лишь "вершиной айсберга" преступлений РФ.

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