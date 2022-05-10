Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян

Збройні сили України ввійшли та звільнили села Черкаські Тишки та Руські Тишки, що входять до Циркунівської громади. Також звільнені села Рубіжне та Байрак. Вони належать до Вовчанської міської громади.

"В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Росія збільшила темпи наступу на сході України. Там агресор завдає артилерійські та бомбові удари по всій лінії фронту.