Силы обороны Украины освободили 4 села в Харьковской области от россиян

Вооруженные силы Украины вошли и освободили села Черкасские Тишки и Русские Тишки, входящие в Циркуновскую общину. Также освобождены села Рубежное и Байрак. Они принадлежат к Волчанской городской общине.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, Россия увеличила темпы наступления на востоке Украины. Там агрессор наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей фронтовой линии.