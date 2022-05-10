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Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід

Фото: Сєвєродонецьк залишився без газу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Без побутового газу остаточно залишили мешканців Сєвєродонецька російські окупанти. Артилерія РФ пошкодила магістральний газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що місто залишилося без газу. Оскільки внаслідок ударів газопровід був перебитий і розгерметизувався, ГРС перекрили для запобігання серйознішій аварії.

"Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було", – заявив Гайдай.

За його словами, донині місцеві мешканці бодай могли приготувати собі їжу в старій частині міста. Також містяни втратили можливість нагрівати воду.

До слова, російські окупанти вивезли з Кремінної лікарняне та шкільне обладнання.

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