Сєвєродонецьк залишився без газу. Окупанти перебили магістральний газопровід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області .

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що місто залишилося без газу. Оскільки внаслідок ударів газопровід був перебитий і розгерметизувався, ГРС перекрили для запобігання серйознішій аварії.

"Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було", – заявив Гайдай.

За його словами, донині місцеві мешканці бодай могли приготувати собі їжу в старій частині міста. Також містяни втратили можливість нагрівати воду.