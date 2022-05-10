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Северодонецк остался без газа. Оккупанты перебили магистральный газопровод

Фото: Северодонецк остался без газа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Без бытового газа окончательно оставили жителей Северодонецка российские оккупанты. Артиллерия РФ повредила магистральный газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что город остался без газа. Поскольку в результате ударов газопровод был перебит и разгерметизировался, ГРС перекрыли для предотвращения более серьезной аварии.

"Сегодня днем ​​российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку. Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим, – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было", – написал Гайдай.

По его словам, по сей день местные жители хотя бы могли приготовить себе еду в старой части города. Также горожане упустили возможность нагревать воду.

К слову, российские оккупанты вывезли из Кременной больничное и школьное оборудование.

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