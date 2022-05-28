У росіян стався надлом на одному з напрямків фронту, - Арестович

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

Окупанти не змогли покращити тактичне становище на межі Донецької та Луганської областей. Більше того, українські війська відновили контроль над Комишувахою.

"Наші контратакували та відбили Комишуваху. Будемо дивитися, але я б сказав з обережним оптимізмом, що є ознаки надлому російського угрупування на цьому напрямку. Вони зменшують темпи та масштаби дій", – заявив Арестович.

Тим часом ворожа авіація знищила кінотеатр у Лисичанську. Раніше цивільні там переховувалися під час повітряної тривоги.