У россиян произошел надлом на одном из направлений фронта, - Арестович

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

Оккупанты не смогли улучшить тактическое положение на границе Донецкой и Луганской областей. Более того, украинские войска возобновили контроль над Камышевахой.

"Наши контратаковали и отбили Камышеваху. Будем смотреть, но я бы сказал с осторожным оптимизмом, что есть признаки надлома российской группировки на этом направлении. Они сбавляют темпы и масштабы действий", – заявил Арестович.

Тем временем вражеская авиация уничтожила кинотеатр в Лисичанске. Раньше гражданские там укрывались во время воздушной тревоги.