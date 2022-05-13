Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, - Пентагон

Армія РФ не відмовилася від намірів захопити якомога більше української території. На український Донбас і південь України російське військово-політичне керівництво перекинуло вже 105 БТГ.

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – ідеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Генштабу, війська РФ відходять від Харкова та намагаються не допустити підрозділи ЗСУ в свій тил. Під Ізюмом посилилися ворожі обстріли.