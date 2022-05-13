RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, - Пентагон

Фото: Російські військові в захопленому Щасті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Понад сотню батальйонних тактичних груп зосередила Росія на Донбасі та півдні України. Такі цифри навело Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського репортера Джека Детча.

Армія РФ не відмовилася від намірів захопити якомога більше української території. На український Донбас і південь України російське військово-політичне керівництво перекинуло вже 105 БТГ.

"З нового: Росія перекинула до України 105 батальйонних тактичних груп, усі вони зосереджені на Донбасі або на півдні. Це збільшення в порівнянні з понад 90-ма групами раніше цього тижня. Росія розпочала війну з приблизно 120-ма БТГ", – ідеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Генштабу, війська РФ відходять від Харкова та намагаються не допустити підрозділи ЗСУ в свій тил. Під Ізюмом посилилися ворожі обстріли.

Нагадаємо, Пентагон заявив про зрив українською артилерією планів РФ щодо наступу на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяУкраїнаВС РФВійна Росії проти України