Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, - Пентагон

Армия РФ не отказалась от намерений захватить как можно больше украинской территории. На украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.

"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120-ю БТГ", – говорится в сообщение.

Между тем, по данным Генштаба, войска РФ отходят от Харькова и пытаются не допустить подразделения ВСУ в свой тыл. Под Изюмом усилились вражеские обстрелы.