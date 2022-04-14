Росія готова провести приховану мобілізацію, - Генштаб ЗСУ

Військово-політичне керівництво Росії вирішило поєднати плановий призов із прихованою мобілізацією по всій території країни заради поповнення ресурсу для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російська армія не може виконати плани з мобілізації на Північному Кавказі. Основна причина – небажання місцевих брати участь у війні на території України.

"У зв'язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування Збройних сил РФ планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу", – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти також намагаються завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Наразі триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами.