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Россия готова провести скрытую мобилизацию, - Генштаб ВСУ

Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Военно-политическое руководство России решило совместить плановый призыв со скрытой мобилизацией по всей территории страны ради пополнения ресурса для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Российская армия не может выполнить планы по мобилизации на Северном Кавказе. Основная причина – нежелание местных жителей участвовать в войне на территории Украины.

"В связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование Вооруженных сил РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация, с целью ее сокрытия, будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу ", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты также пытаются завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. В настоящее время продолжается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

К слову, Украина произвела очередной обмен пленными с Россией.

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