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У Росії проти журналіста Гордона порушили справу

Фото: журналіст Дмитро Гордон (facebook.com/gordondmitry)
Автор: Сергій Пишкін

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти українського журналіста Дмитра Гордона. Його звинуватили у закликах нападати на російських окупантів й розв’язати проти країни-агресора війну із застосуванням ядерної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Головним слідчим управлінням СК порушено кримінальну справу стосовно українського журналіста Дмитра Гордона за ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 та ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на порушення ненависті чи ворожнечі за ознаками національності”, - пише пресслужба Слідчого комітету РФ.

Обіцяють, нібито, оголосити Гордона в розшук.

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