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В России против журналиста Гордона возбудили дело

Фото: журналист Дмитрий Гордон (facebook.com/gordondmitry)
Автор: Сергей Пышкин

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его обвинили в призывах нападать на российских оккупантов и развязать против страны-агрессора войну с применением ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности”, - пишет пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обещают якобы объявить Гордона в розыск.

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