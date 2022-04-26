Розраховуємо на Індію в майбутніх безпекових домовленостях, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів перемовини з радником з національної безпеки прем'єр-міністра Індії Аджитом Довалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter чиновника .

Сторони обговорили низку важливих питань. Єрмак сподівається, що Індія долучиться до країн-гарантів безпеки України.

"Повідомив про хід протидії російській агресії, про жахливу ситуацію в Маріуполі. Обговорили взаємодію в обороні та гуманітарній сферах. Розраховуємо, що Індія долучиться до майбутніх безпекових домовленостей України", – написав керівник Офісу президента.

Раніше Євросоюз вирішив поновити переговори з Індією щодо торговельної угоди. Її укладання дозволить зменшити залежність країни від співпраці з РФ.