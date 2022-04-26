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Рассчитываем на Индию в будущих договоренностях по безопасности, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Стороны обсудили ряд важных вопросов. Ермак надеется, что Индия присоединится к странам-гарантам безопасности Украины.

"Сообщил о ходе противодействия российской агрессии, об ужасной ситуации в Мариуполе. Обсудили взаимодействие в обороне и гуманитарной сферах. Рассчитываем, что Индия присоединится к будущим договорам о безопасности Украины", – написал руководитель Офиса президента.

Ранее Евросоюз решил возобновить переговоры с Индией по торговому соглашению. Ее заключение позволит снизить зависимость страны от сотрудничества с РФ.

К слову, украинская разведка заявила о подготовке РФ ракетного удара по Приднестровью.

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УкраинаИндияАндрей ЕрмакОфис президентаВойна России против Украины