Рассчитываем на Индию в будущих договоренностях по безопасности, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.
Стороны обсудили ряд важных вопросов. Ермак надеется, что Индия присоединится к странам-гарантам безопасности Украины.
"Сообщил о ходе противодействия российской агрессии, об ужасной ситуации в Мариуполе. Обсудили взаимодействие в обороне и гуманитарной сферах. Рассчитываем, что Индия присоединится к будущим договорам о безопасности Украины", – написал руководитель Офиса президента.
Ранее Евросоюз решил возобновить переговоры с Индией по торговому соглашению. Ее заключение позволит снизить зависимость страны от сотрудничества с РФ.
К слову, украинская разведка заявила о подготовке РФ ракетного удара по Приднестровью.
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