RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін відмовляється слухати власну розвідку після провалу у війні

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

З початку війни на території України, відносини між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та розвідкою окупантів стрімко погіршились. Усе через провал з боку російських військових на початку бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Як відзначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалась з того, що Путін публічно принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Зокрема, вже через кілька тижнів стало відомо й про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ:

  • генерала Сергія Беседу та іншого офіцера спецслужби було допитано й посаджено під домашній арешт;
  • заступника начальника Національної гвардії Романа Гаврілова відправили у відставку.

Усі ці випадки пов’язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували окупанти, а в Кремлі в усьому звинувачують саме розвідку.

Як зауважив Солдатов, Путін дотримується своїх переконань щодо України й постійно транслює їх в Росії та поза її межами, у зв’язку з чим повідомляти голові Кремля невтішні новини - великий виклик на який ніхто не наважується.

Також Путін припинив прислуховуватися до розвідки, оскільки переконаний, що сам "знає" більше про Україну ніж усі інші.

"Серед усіх людей в апараті безпеки, він, вочевидь, прислухається лише до міністра оборони Шойгу і ще може до секретаря Ради безпеки Патрушева", - додав Солдатов.

Експерт був здивований тим, що Росія відправила в Україну Національну гвардію, оскільки й справді розраховувала на те, що в нашій країні їм доведеться лише, нібито, придушувати протести серед "націоналістичних банд".

"Винні бійці спецназу Нацгвардії, які неправильно воюють, а ще люди у ФСБ не підготували проросійське підпілля і Наришкін подав йому неправильний звіт. Щось в такому дусі", - заявив Солдатов описуючи звинувачення Кремля.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїна