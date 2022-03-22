Путин отказывается слушать собственную разведку после провала в войне

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

В частности, уже через несколько недель стало известно и о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ:

генерал Сергей бесед и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест;

заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в Кремле во всем обвиняют именно разведку.

Как отметил Солдатов, Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в России, а также за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Также Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

"Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева", - добавил Солдатов.

Эксперт был удивлен тем, что Россия отправила в Украину Национальную гвардию, поскольку и в самом деле рассчитывала на то, что в нашей стране им придется лишь якобы подавлять протесты среди "националистических банд".

"Виноваты бойцы спецназа Нацгвардии, которые неправильно воюют, а еще люди в ФСБ не подготовили пророссийское подполье и Нарышкин подал ему неправильный отчет. Что-то в таком духе", - заявил Солдатов описывая обвинения Кремля.