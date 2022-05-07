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Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна. У Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілу РФ

Фото: Наслідки обстрілів у Миколаєві (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державна служба з надзвичайних ситуацій відзвітувала про наслідки обстрілу військами РФ Корабельного району Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України у Facebook.

Ворожим обстрілом у Миколаєві пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Окрім того, зайнялася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.

"Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Інформація щодо травмованих уточнюється", – йдеться в повідомленні.

До слова, російські хакери діяли в координації з військами РФ під час ракетного удару по Одесі.

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