Пожежа в бібліотеці та вибиті вікна. У Миколаєві ліквідовують наслідки обстрілу РФ

Ворожим обстрілом у Миколаєві пошкоджено балкони та скло вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Окрім того, зайнялася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.

"Пожежу на площі 20 кв. м загасили вогнеборці 5 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Інформація щодо травмованих уточнюється", – йдеться в повідомленні.