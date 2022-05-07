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Пожар в библиотеке и выбитые окна. В Николаеве ликвидируют последствия обстрела РФ

Фото: Последствия обстрелов в Николаеве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отчиталась о последствиях обстрела войсками РФ Корабельного района Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Украины в Facebook.

Вражеским обстрелом в Николаеве повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажки. Кроме того, загорелась кровля библиотеки. Она расположена на первом этаже жилого дома.

"Пожар на площади 20 кв. м потушили пожарные 5 государственной пожарно-спасательной части и очередная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Информация о травмированных уточняется", – говорится в сообщении.

К слову, российские хакеры действовали в координации с войсками РФ во время ракетного удара по Одессе.

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НиколаевГСЧСВС РФВойна России против Украины