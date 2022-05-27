Остання спроба до мобілізації. Генштаб РФ наказав готувати резервні батальйони, - CIT

Група CIT отримала доступ до наказу Генштабу РФ від 11 травня. У ньому військові округи зобов'язали підготувати резервні батальйони, які відправлять на 30-денне навчання на полігонах по всій Росії.

Ці орієнтовно 60-70 батальйонів, на думку Левієва, можуть відправити до України для заміни підрозділів, що втратили боєздатність. Експерт припустив, що це поповнення російського угруповання – остання можливість ротації без оголошення мобілізації.

"Резервні батальйони можуть бути сформовані з офіцерів, контрактників, які ще не беруть участі у війні в Україні, а також резервістів, яких переконали підписати короткотерміновий контракт", – заявив Левієв.

Напередодні український Генштаб заявив про прискоренну підготовку РФ резервів у прикордонних областях. Метою цих заходів повинно стати відновлення наступу російських військ на території України.