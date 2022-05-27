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Последняя попытка до мобилизации. Генштаб РФ отдал приказ готовить резервные батальоны, - CIT

Фото: Российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из числа офицеров, контрактников и резервистов.

Об этом в интервью рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Майкл Наки.

Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. Им военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.

Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.

"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", – заявил Левиев.

Накануне украинский Генштаб заявил об ускоренной подготовке РФ резервов в приграничных областях. Целью этих мер должно стать возобновление наступления российских войск на территории Украины.

Напомним, что Минобороны оценило возможность нового наступления России на северные области Украины.

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