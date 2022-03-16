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Поліція впіймала російського диверсанта в Києві

Автор: Антон Федорців

Столичні правоохоронці затримали ворожого диверсанта, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури, блокпости та місця дислокації Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Нацполіції у Facebook.

Підозрілого чоловіка помітили на одній зі станцій метро Києва. Затримання провели оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції.

"Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що диверсант приїхав до Києва із Росії. В його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ", – ідеться в повідомленні.

У гаджетах диверсанта виявили світлини важливих об'єктів оборони столиці. Затриманого передали працівникам СБУ, які й вестимуть подальші слідчі дії.

Фото: Затриманий диверсант (facebook.com/UA.National.Police)

До слова, українські розвідники опублікували дані пілотів РФ, які бомбардували міста України.

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