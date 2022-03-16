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Полиция поймала российского диверсанта в Киеве

Фото: Правоохранители поймали диверсанта из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Столичные правоохранители задержали вражеского диверсанта, фотографировавшего объекты критической инфраструктуры, блокпосты и места дислокации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Нацполиции в Facebook.

Подозреваемый мужчина был замечен на одной из станций метро Киева. Задержание провели оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что диверсант приехал в Киев из России. В его телефоне обнаружена активная переписка с российскими абонентами и личный кабинет налогоплательщика РФ", – говорится в сообщении.

В гаджетах диверсанта обнаружили фотографии важных объектов обороны столицы. Задержанный передан работникам СБУ, которые и будут вести дальнейшие следственные действия.

Фото: Задержанный диверсант (facebook.com/UA.National.Police)

К слову, украинские разведчики опубликовали данные пилотов РФ, бомбивших города Украины.

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