Полиция поймала российского диверсанта в Киеве

Подозреваемый мужчина был замечен на одной из станций метро Киева. Задержание провели оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что диверсант приехал в Киев из России. В его телефоне обнаружена активная переписка с российскими абонентами и личный кабинет налогоплательщика РФ", – говорится в сообщении.

В гаджетах диверсанта обнаружили фотографии важных объектов обороны столицы. Задержанный передан работникам СБУ, которые и будут вести дальнейшие следственные действия.

Фото: Задержанный диверсант (facebook.com/UA.National.Police)