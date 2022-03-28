Підтримують зв'язок. Зеленський розповів Джонсону про перебіг переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Порушили питання переговорів нашої країни з Російською Федерацією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.
"Підтримую постійний зв'язок с Борисом Джонсоном", - пише Зеленський.
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