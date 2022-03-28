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Підтримують зв'язок. Зеленський розповів Джонсону про перебіг переговорів з Росією

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Порушили питання переговорів нашої країни з Російською Федерацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Про що говорили сторони:

  • про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих окупантами містах України;
  • про перебіг мирних переговорів з окупантами;
  • про посилення санкцій проти Російської Федерації;
  • про оборонну службу України та Британії.

"Підтримую постійний зв'язок с Борисом Джонсоном", - пише Зеленський.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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