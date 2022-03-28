Поддерживают связь. Зеленский рассказал Джонсону о ходе переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Затронули вопрос переговоров нашей страны с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

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