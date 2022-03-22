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У Павлограді залізнична станція знищена внаслідок ракетного удару РФ

Фото: Вантажний поїзд, що зійшов з рейок (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про ракетний обстріл Павлограда, що призвів до серйозних руйнувань і жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпро Обласний.

Залізнична станція Павлоград ІІ знищена внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровській області. Російські окупанти зруйнували залізничне полотно та колії.

"Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", – ідеться у повідомленні.

Відзначимо, що залізнична станція Павлоград ІІ використовувалися і для пасажирських перевезень. Там, зокрема, зупиняються приміські електропоїзди до станцій Новомосковськ-Дніпровський, Дніпро-Головний, Покровськ, Слов'янськ та роз'їзду № 5.

Фото: Місце обстрілу в Павлограді (Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області)

До слова, українські військові знищили ворожий літак у Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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