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В Павлограде железнодорожная станция уничтожена в результате ракетного удара РФ

Фото: Грузовой поезд, сошедший с рельсов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о ракетном обстреле Павлограда, что привел к серьезным разрушениям и жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепр Областной.

Железнодорожная станция Павлоград II уничтожена в результате ракетных ударов по Днепропетровской области. Российские оккупанты разрушили железнодорожное полотно и колеи.

"Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", – говорится в сообщении.

Отметим, что железнодорожная станция Павлоград II использовалась и для пассажирских перевозок. Там, в частности, останавливаются пригородные электропоезда на станции Новомосковск-Днепровский, Днепр-Главный, Покровск, Славянск и разъезд №5.

Фото: Место обстрела в Павлограде (Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области)

К слову, украинские военные уничтожили вражеский самолет в Мариуполе.

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