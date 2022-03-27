Опалення в Києві будуть вимикати поступово. Процес триватиме близько тижня

У Києві з 28 березня розпочнуть відключати опалення. Опалювальний сезон закінчуватимуть, якщо температура повітря матиме тенденцію до подальшого підвищення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
"Ми керуємося чинним законодавством. І, якщо протягом трьох діб середня температура повітря становить +8 градусів по Цельсію та має тенденцію до подальшого підвищення, - можемо завершувати опалювальний сезон", - пише Кличко.
Постачання тепла припинятиметься поступово й займе близько тижня часу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли в Києві почнуть відключати опалення.
Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.