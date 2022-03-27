Отопление в Киеве будут выключать постепенно. Процесс будет держать около недели

В Киеве с 28 марта начнут отключать отопление. Отопительный сезон будут заканчивать, если температура воздуха будет иметь тенденцию к дальнейшему повышению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы руководствуемся действующим законодательством. И, если в течение трех суток средняя температура воздуха составляет +8 градусов по Цельсию и имеет тенденцию к дальнейшему повышению, - можем завершать отопительный сезон", - пишет Кличко.

Поставка тепла будет прекращаться постепенно и займет около недели времени.