Отопление в Киеве будут выключать постепенно. Процесс будет держать около недели

В Киеве с 28 марта начнут отключать отопление. Отопительный сезон будут заканчивать, если температура воздуха будет иметь тенденцию к дальнейшему повышению.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Мы руководствуемся действующим законодательством. И, если в течение трех суток средняя температура воздуха составляет +8 градусов по Цельсию и имеет тенденцию к дальнейшему повышению, - можем завершать отопительный сезон", - пишет Кличко.
Поставка тепла будет прекращаться постепенно и займет около недели времени.
Напомним, РБК-Украина писало о том, когда в Киеве начнут отключать отопление.
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