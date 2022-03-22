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Окупація України не входить у плани Росії, – Пєсков

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наполягає, що війська РФ не стріляють по цивільних об'єктах і не прагнуть окупувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник Кремля в інтерв'ю вкотре згадав про демілітаризацію України. Пєсков заявив, що "цілями російських військових є лише воєнні об'єкти в Україні, не цивільні".

Окрім того, прес-секретар Путіна заперечив плани РФ щодо окупації нових українських територій. За його словами, "окупація не входить до переліку завдань операції, яку ми проводимо".

Російські війська в Україні регулярно обстрілюють цивільні об'єкти. Лише в Луганській області за 22 березня зруйновано 15 будинків.

Окрім того, в захопленому Херсоні окупанти намагалися організувати псевдореферендум для проголошення "ХНР". Тим часом у Мелітополі під контролем військ РФ з'явилася "в. о. міського голови".

До слова, раніше Дмитро Пєсков озвучив умову застосування РФ ядерної зброї.

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