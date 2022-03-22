UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупация Украины не входит в планы России, – Песков

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивает, что войска РФ не стреляют по гражданским объектам и не стремятся оккупировать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер Кремля в интервью в который раз упомянул о демилитаризации Украины. Песков заявил, что "целями российских военных являются только военные цели и объекты на Украине, не гражданские".

Кроме того, пресс-секретарь Путина опроверг планы РФ по оккупации новых украинских территорий. По его словам, "оккупация не входит в перечень поставленных задач операции, которую мы проводим".

Российские войска в Украине регулярно обстреливаю гражданские объекты. Лишь в Луганской области за 22 марта разрушены 15 домов.

Кроме того, в захваченном Херсоне оккупанты пытались организовать псевдореферендум для провозглашения "ХНР". Тем временем в Мелитополе под контролем войск РФ появилась "и. о. городского головы".

К слову, ранее Дмитрий Песков озвучил условие применения РФ ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПесковВторжение России в УкраинуВойна России против Украины