Оккупация Украины не входит в планы России, – Песков

Спикер Кремля в интервью в который раз упомянул о демилитаризации Украины. Песков заявил, что "целями российских военных являются только военные цели и объекты на Украине, не гражданские".

Кроме того, пресс-секретарь Путина опроверг планы РФ по оккупации новых украинских территорий. По его словам, "оккупация не входит в перечень поставленных задач операции, которую мы проводим".

Российские войска в Украине регулярно обстреливаю гражданские объекты. Лишь в Луганской области за 22 марта разрушены 15 домов.

Кроме того, в захваченном Херсоне оккупанты пытались организовать псевдореферендум для провозглашения "ХНР". Тем временем в Мелитополе под контролем войск РФ появилась "и. о. городского головы".