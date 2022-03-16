Окупанти відпустили із полону працівників і волонтерів Бучанської міськради

Повідомлялося, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від’їжджали.

Наразі співробітників і волонтерів, яких російські війська взяли в полон, відпустили й вони повернулися до своїх родин.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі й здорові, їх відпустили й вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку", - йдеться у повідомленні.