Оккупанты отпустили из плена работников и волонтеров Бучанского горсовета

Российские военные похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета. Среди пленных были сотрудники горсовета и волонтеры. Сегодня, 16 марта стало известно, что их всех отпустили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бучанского городского совета.
Сообщалось, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.
Сейчас сотрудников и волонтеров, которых российские войска взяли в плен, отпустили и они вернулись к своим семьям.
"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили погром в горсовете Бучи и захватили заложников.
Также мы писали, что оккупанты захватили в плен спасателя, который принимал участие в эвакуации.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!