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Оккупанты отпустили из плена работников и волонтеров Бучанского горсовета

Бучанский городской совет (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные похитили 6 человек, которые находились в здании Бучанского городского совета. Среди пленных были сотрудники горсовета и волонтеры. Сегодня, 16 марта стало известно, что их всех отпустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Бучанского городского совета.

Сообщалось, что россияне выбросили паспорта и другие документы пленных, когда уезжали.

Сейчас сотрудников и волонтеров, которых российские войска взяли в плен, отпустили и они вернулись к своим семьям.

"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захвате которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили погром в горсовете Бучи и захватили заложников.

Также мы писали, что оккупанты захватили в плен спасателя, который принимал участие в эвакуации.

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