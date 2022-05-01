Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про новий обстріл Синельниківського району російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал очільника області в Telegram.
Резніченко заявив про черговий обстріл військами РФ населених пунктів району, що межує з Донецькою і Харківською областями. Цього разу не обійшлося без постраждалих.
"Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку", – написав глава ОВА.
Лише кілька годин тому район зазнав ракетного обстрілу окупантів. Внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Були зруйновані склади агропідприємства.
До слова, авіація РФ здійснила понад 30 бойових вильотів на територію Харківщини 1 травня.
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