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Оккупанты снова обстреляли Днепропетровску область, есть пострадавшие

Фото: Последствия обстрела Синельниковского района (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Федорцив

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о новом обстреле Синельниковского района российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал главы области в Telegram.

Резниченко заявил об очередном обстреле войсками РФ населенных пунктов района, граничащей с Донецкой и Харьковской областями. В этот раз не обошлось без пострадавших.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", – написал глава ОВА.

Лишь несколько часов назад район подвергся ракетным обстрелам оккупантов. В результате обстрела никто из гражданских не пострадал. Были разрушены склады агропредприятия.

К слову, авиация РФ совершила свыше 30 боевых вылетов на территорию Харьковской области 1 мая.

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