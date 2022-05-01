Оккупанты снова обстреляли Днепропетровску область, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал главы области в Telegram.

Резниченко заявил об очередном обстреле войсками РФ населенных пунктов района, граничащей с Донецкой и Харьковской областями. В этот раз не обошлось без пострадавших.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", – написал глава ОВА.

Лишь несколько часов назад район подвергся ракетным обстрелам оккупантов. В результате обстрела никто из гражданских не пострадал. Были разрушены склады агропредприятия.