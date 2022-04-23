Окупанти мобілізують молодь і медиків на захоплених територіях України, - розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони зафіксувало примусові мобілізаційні заходи військ на РФ на окупованих територіях Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства .

У захоплених районах Харківщини російські окупанти мобілізують українських медиків. У Вовчанську молодший медперсонал примусово відправляють на передову для надання там першої медичної допомоги пораненам військовослужбовцям РФ.

"Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з числа місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ", – ідеться в повідомленні.

Натомість у Запорізькій області окупанти разом із працівниками ФСБ полюють на українців призовного віку. Ними вони намагаються поповнити склад бойових підрозділів РФ на проблемних напрямках.