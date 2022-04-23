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Оккупанты мобилизуют молодежь и медиков на захваченных территориях Украины, - разведка

Фото: Российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны зафиксировало принудительные мобилизационные меры войск на РФ на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В захваченных районах Харьковскй области российские оккупанты мобилизуют украинских медиков. В Волчанске младший медперсонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи раненым военнослужащим РФ.

"Также начаты мобилизационные мероприятия в отношении молодежи из числа местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону РФ", – говорится в сообщении.

В Запорожской области оккупанты вместе с работниками ФСБ охотятся на украинцев призывного возраста. Ими они пробуют пополнить состав боевых подразделений РФ на проблемных направлениях.

К слову, военная разведка получила персональные данные военных преступников РФ на Запорожском и Мариупольском направлениях.

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