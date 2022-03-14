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Українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації від початку вторгнення Росії

Автор: Тетяна Самарук

Російська авіація зазнає великих втрат після жорстокого вторгнення в Україну. Зокрема, з початку війни окупанти втратили 45 одиниць авіації, які збила українська ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 19 літаків.

Найбільше ППО підбило російських вертольотів - 20.

ППО знищила 45 одиниць російської авіації, а саме:

  • 19 літаків;
  • 20 вертольотів;
  • 5 БпЛА;
  • 1 крилату ракету.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Також ми писали, що ЗСУ знищили 77 літаків і 90 гелікоптерів російських окупантів.

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Вторгнення Росії до України