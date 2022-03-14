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Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России

Автор: Татьяна Самарук

Российская авиация несет большие потери после жестокого вторжения в Украину. В частности, с начала войны оккупанты потеряли 45 единиц авиации, которые сбила украинская ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 19 самолетов.

Больше всего ПВО подбило российских вертолетов - 20.

ПВО уничтожила 45 единиц российской авиации, а именно:

  • 19 самолетов;
  • 20 вертолетов;
  • 5 БпЛА;
  • 1 крылатую ракету.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов.

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Вторжение России в Украину