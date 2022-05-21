Миттєва кара. Нацгвардія знищила САУ, що зруйнувала Павлоградський міст

Українські війська зафіксували координати ворожої самохідної артилерійської установки та завдали удару. Коригувальниками вогню стали російські пропагандисти.

"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили "Пион", який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!" – написав голова ОВА.

Раніше російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше шляхопровід був зруйнований окупантами в 2014 році.