Мгновенное наказание. Нацгвардия уничтожила САУ, разрушившую Павлоградский мост

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался об уничтожении российской техники, которая разрушила мост между Лисичанском и Северодонецком, а также регулярно обстреливала временный центр области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
Украинские войска зафиксировали координаты вражеской самоходной артиллерийской установки и нанесли удар. Корректировщиками огня стали российские пропагандисты.
"Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили "Пион", который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым!" – написал председатель ОВА.
Ранее российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые путепровод был разрушен оккупантами в 2014 году.
Напомним, что войска РФ всерьез опасаются контрнаступления Вооруженных сил Украины в Луганской области.
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