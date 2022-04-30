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Міський голова Бурині отримав підозру за співпрацю з окупантами

Фото: Міський голова Бурині Віктор Ладуха (facebook.com/GolovaBurynskojiGromady)
Автор: Антон Федорців

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони співпрацювали з РФ під час тимчасової окупації Сумщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

Тріо підозрюваних під час захоплення Буринської громади військами РФ погодилися на співпрацю з державою-агресором. Їм інкримінують співпрацю з ворогом і матеріальне забезпечення його зброних формувань.

"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці затримали міського голову та його соратників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

До слова, Збройні сили відновили контроль над низкою сіл під Харковом.

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