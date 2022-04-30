Мэр Бурыни получил подозрение за сотрудничество с оккупантами

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении городскому голове Бурини, его заместителю и депутату городского совета. Они сотрудничали с РФ во время временной оккупации Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора .

Трио подозреваемых во время захвата Бурынского общества войсками РФ согласились на сотрудничество с государством-агрессором. Им инкриминируют сотрудничество с врагом и материальное обеспечение его вооруженных формирований.

"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали его вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", – говорится в сообщении.

К этому моменту правоохранители задержали мэра и его соратников. Вскоре суд изберет им меры пресечения.