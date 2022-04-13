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Медведчука затримали в Київській області, його супроводжували українські правоохоронці, - Баканов

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про зрив спецоперації російської ФСБ з вивезення лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Під виглядом військового ЗСУ Медведчука мали доставити до українського кордону в супроводі нібито колег-правоохоронців. Звідти човном його мали переправити на інший берег, де вже чекали спецпризначенці ФСБ.

"Вони прибули до точки, щоб доставити Медведчука безпосередньо до Москви. Контррозвідка чітко встановила місце прибуття представників ФСБ РФ до так званої Придністровської Молдавської Республіки. Це дозволило СБУ затримати Медведчука по дорозі від нашої столиці близько до межі Київської області", – заявив глава СБУ.

За словами Баканова, впродовж усього часу втікача супроводжували українські правоохоронці. У Службі безпеки пообіцяли притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ провела багаторівневу спецоперацію із затримання Медведчука 12 квітня.

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Віктор МедведчукСлужба безпеки УкраїниІван БакановОпозиційна платформа За життя