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Медведчука задержали в Киевской области, его сопровождали украинские правоохранители, - Баканов

Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о срыве спецоперации российской ФСБ по вывозу лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Под видом военного ВСУ Медведчука должны были доставить на украинскую границу в сопровождении якобы коллег-правохранителей. Оттуда на лодке его должны были переправить на другой берег, где уже ждали спецназовцы ФСБ.

"Они прибыли в точку, чтобы доставить Медведчука непосредственно в Москву. Контрразведка четко установила место прибытия представителей ФСБ РФ в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Это позволило СБУ задержать Медведчука по дороге от нашей столицы вблизи границ Киевской области", – заявил глава СБУ.

По словам Баканова, на протяжении всего времени беглеца сопровождали украинские правоохранители. В Службе безопасности пообещали привлечь их к ответственности.

Напомним, что СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля.

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Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныИван БакановОппозиционная платформа За життя