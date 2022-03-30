RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба закликав ЄС до максимально жорсткого пакету санкцій проти РФ

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба обговорив із колегою з Брюсселя низку тем. Зокрема, сторони зачепили питання зусиль щодо припинення російської агресії проти України та прийдешнього саміту ЄС-Китай.

"Поки тривають варварські воєнні злочини Росії, нам потрібно посилювати санкційний тиск. П'ятий пакет ЄС повинен вийти якомога швидше та стати максимально жорстким", – заявив міністр.

До слова, очільник МЗС відреагував на нові звинувачення влади Угорщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзМЗСДмитро КулебаСанкції проти РосіїВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України