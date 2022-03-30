Кулеба закликав ЄС до максимально жорсткого пакету санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів бесіду з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.
Кулеба обговорив із колегою з Брюсселя низку тем. Зокрема, сторони зачепили питання зусиль щодо припинення російської агресії проти України та прийдешнього саміту ЄС-Китай.
"Поки тривають варварські воєнні злочини Росії, нам потрібно посилювати санкційний тиск. П'ятий пакет ЄС повинен вийти якомога швидше та стати максимально жорстким", – заявив міністр.
До слова, очільник МЗС відреагував на нові звинувачення влади Угорщини.
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