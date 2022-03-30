Кулеба призвал ЕС к максимально жесткому пакету санкций против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.
Кулеба обсудил с коллегой из Брюсселя ряд тем. В частности, стороны затронули вопрос усилий по прекращению российской агрессии против Украины и предстоящего саммита ЕС-Китай.
"Пока продолжаются варварские военные преступления России, нам нужно усиливать санкционное давление. Пятый пакет ЕС должен выйти как можно скорее и стать максимально жестким", – заявил министр.
К слову, глава МИД отреагировал на новые обвинения властей Венгрии.
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