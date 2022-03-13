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Корабельне угруповання РФ у бойовій готовності стоїть в акваторії Чорного моря, - Генштаб

Автор: Анна Шиканова

У Генштабі ЗСУ розповіли, як пройшов 18 день протистояння проти російського вторгнення в Україну. Відзначається, що на півдні країни спостерігається повне угруповання кораблів в бойовій готовності в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там знаходиться в бойовій готовності "повне" корабельне угруповання противника", - попередили в Генштабі ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Генштабі розповіли, що російські військові готують наступ на Вугледар.

А також повідомляли про те, що в результаті удару окупантів по школі під Миколаєвом загинули дві людини.

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Генштаб ВСУ