Корабельная группировка РФ в боевой готовности стоит в акватории Черного моря, - Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, как прошел 18 день противостояния против российского вторжения в Украину. Отмечается, что на юге страны наблюдается полная группировка кораблей в боевой готовности в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника", - предупредили в Генштабе ВСУ.

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